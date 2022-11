Genel Sekreterlik

Genel Sekreter: İbrahim KELEŞ

Tel: 0 312 463 23 00

Fax: 0 312 463 23 07

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 11.Kat 06540 Or-An Ankara

E-posta: genelsekreterlik@trt.net.tr