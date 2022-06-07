Temsilci: Hakan ÇOPUR
Büro Telefonu: 1 (202) 506 1002
E-posta Adresi: hakan.copur@trt.net.tr
Adres: 1275 Pennsylvania Ave NW Ste 320 Washington
Temsilci: Ramazan AKTAŞ
Büro Telefonu: 004930/45967047
E-posta Adresi: ramazanaktas@trt.net.tr
Adres: Haus der Bundespressekonferenz Reihnardtstr. 55 / Ecke Schiffbauerdamm 40, Büro no: 5321 10117 Berlin/Almanya
Temsilci: Ömer SAYAR
Büro Telefonu: 0049 221 571 65 040
E-posta Adresi: omer.sayar@trt.net.tr
Adres: Clevisher Ring 61, 51065 Köln/Almanya
Temsilci: Murat AKKOÇ
Büro Telefonu: 0099 412 436 84 77
E-posta Adresi: murat.akkoc@trt.net.tr
Adres: C.Cabbarlı Küçesi 40, Kaspian Business Center, Bakü/Azerbaycan
Temsilci: Mustafa SEÇEN
Büro Telefonu: 0032 2 731 1308
E-posta Adresi: mustafa.secen@trt.net.tr
Adres: International Press Centre, Blvd. Charlemagne No: 1/62 1041 Brüksel/Belçika
Temsilci: Bekim MUFTAREVİÇ
Büro Telefonu: 00387 571 501
E-posta Adresi: bekim.muftarevic2@trt.net.tr
Adres: Predstavništvo u Bosnu I Hercegovinu” Trg fra Grge Martića 2/1, Sarajevo 71000, Bosna Hersek
Temsilci: Musap ERYİĞİT
E-posta Adresi: musap.eryigit@trt.net.tr
Adres: Chaoyang Bölgesi, Jianguomen Diplomatic
Temsilci: Yılmaz ASLAN
E-posta Adresi: yilmaz.aslan@trt.net.tr
Adres: MRF Towers B3 Blok kat:12 No:47 Nêziki Rêya
Temsilci: Hasan ESEN
E-posta Adresi: hasanesen@trt.net.tr
Adres: 5th Floor, 200 Grays Inn Road, London, WC1X 8XZ, London/United Kingdom
Temsilci: Serdar AYDIN
E-posta Adresi: serdar.aydin@trt.net.tr
Adres: Shrek Garb, Hasan Seif Street, Perspolis Towers, Blok B, Floor 16, No:2 TAHRAN
Temsilci: Kubilay ÇAKIR
E-posta Adresi: kubilay.cakir@trt.net.tr
Adres: Othman Bin Afan Str. No:24 Sheik Jarrah, Al-Yabousiyoun Compound, Kudüs/İsrail-Filistin
Temsilci: Mehmed Zahit ÇALIŞKAN
Büro Telefonu: 007 717 248 72 92
E-posta Adresi: mehmedzahid.caliskan@trt.net.tr
Adres: Kunayev 12/1, Ofis: 6-05 Nur-Sultan/Kazakistan
Temsilci: Sefa KARAHASAN
E-posta Adresi: sefa.karahasan@trt.net.tr
Adres: Köşklüçiftlik Mah. Osmanpaşa Ced. Şerif Arzık Sok. 16/3 Lefkoşa
Temsilci: Ömer Rahmi SERİM
Büro Telefonu: 00389 023222951
E-posta Adresi: omerrahmi.serim@trt.net.tr
Adres: Ul. Maksim Gorki No:10/2 1000 Üsküp/Kuzey Makedonya
Temsilci: Nizam ŞAHİN
Büro Telefonu: 00998 712307501
E-posta Adresi: nizam.sahin@trt.net.tr
Adres: Yakkasaray ilçesi Konstitutsıya sok./3 Taşkent / Özbekistan
Temsilci: Eşref YALINKILIÇLI
E-posta Adresi: esref.yalinkilicli@trt.net.tr
Adres: Ul. Znamenka 13 c1-18 Moskova/Rusya
Temsilci: Uğur Sami GEZER
Büro Telefonu: 00 9931227331
E-posta Adresi: ugur.gezer@trt.net.tr
Adres: Görogly köçesi 41/A. Aşkabat/Türkmenistan