Başkan: Mustafa SARITAŞ
Tel: 0 312 463 37 20
Fax: 0 312 463 37 27
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 9.Kat 06540 Or-An Ankara
E-posta: dis.iliskiler@trt.net.tr
Görevleri: Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, kurumun, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, uluslararası yayın kuruluşları ve yabancı radyo-televizyon kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek, kurumun yurt dışından gelen misafir ve ziyaretçilerini ağırlamak, bu amaçla düzenlemeler yapmak, kurum personelinin yurt dışına görevli gönderilmesine ilişkin dış görevlendirmeleri takip etmek, uluslararası organizasyonları ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütmek görevlerini sürdürmektedir.
Yurt Dışı Temsilcilikler
ABD/Washington Temsilciliği
Temsilci: Enes ADLI
Büro Telefonu: 1 (202) 506 1002
E-posta Adresi: enes.adli@trt.net.tr
Adres: 1275 Pennsylvania Ave NW Ste 320 Washington
Almanya/Berlin Temsilciliği
Temsilci: Ramazan AKTAŞ
Büro Telefonu: 004930/45967047
E-posta Adresi: ramazanaktas@trt.net.tr
Adres: Haus der Bundespressekonferenz Reihnardtstr. 55 / Ecke Schiffbauerdamm 40, Büro no: 5321 10117 Berlin/Almanya
Almanya/Köln Ofisi
Ofis Sorumlusu:
Büro Telefonu: 0049 221 571 65 040
E-posta Adresi:
Adres: Clevisher Ring 61, 51065 Köln/Almanya
Azerbaycan/Bakü Temsilciliği
Temsilci: Murat AKKOÇ
Büro Telefonu: 0099 412 436 84 77
E-posta Adresi: murat.akkoc@trt.net.tr
Adres: C.Cabbarlı Küçesi 40, Kaspian Business Center, Bakü/Azerbaycan
Belçika/Brüksel Temsilciliği
Temsilci: Mustafa SEÇEN
Büro Telefonu: 0032 2 731 1308
E-posta Adresi: mustafa.secen@trt.net.tr
Adres: International Press Centre, Blvd. Charlemagne No: 1/62 1041 Brüksel/Belçika
Bosna/Saraybosna Temsilciliği
Temsilci: Emre BAŞTUĞ
Büro Telefonu: 00387 571 501
E-posta Adresi: emre.bastug@trt.net.tr
Adres: Predstavništvo u Bosnu I Hercegovinu” Trg fra Grge Martića 2/1, Sarajevo 71000, Bosna Hersek
Çin/Pekin Temsilciliği
Temsilci: Musap ERYİĞİT
Büro Telefonu:
E-posta Adresi: musap.eryigit@trt.net.tr
Adres: Room 219, JinShang Yuan, No:20, Xinyuan Li West, Chaoyang District, Beijing, China
Irak/Erbil Temsilciliği
Temsilci: Yılmaz ASLAN
Büro Telefonu:
E-posta Adresi: yilmaz.aslan@trt.net.tr
Adres: MRF Towers B3 Blok kat:12 No:47 Nêziki Rêya
İngiltere/Londra Temsilciliği
Temsilci: Hasan ESEN
Büro Telefonu:
E-posta Adresi: hasanesen@trt.net.tr
Adres: 5th Floor, 200 Grays Inn Road, London, WC1X 8XZ, London/United Kingdom
İran/Tahran Temsilciliği
Temsilci: Harun AYKAÇ
Büro Telefonu:
E-posta Adresi: harun.aykac@trt.net.tr
Adres: Shrek Garb, Hasan Seif Street, Perspolis Towers, Blok B, Floor 16, No:2 TAHRAN
TRT Kudüs Temsilciliği (Kudüs)
Temsilci: Yalçın AKA
Büro Telefonu: 00972 58 497 4979
E-posta Adresi: yalcin.aka@trt.net.tr
Adres: Othman Bin Afan Str. No:24 Sheik Jarrah, Al-Yabousiyoun Compound, Kudüs/İsrail-Filistin
Kazakistan/Astana Temsilciliği
Temsilci: Mehmed Zahid ÇALIŞKAN
Büro Telefonu: 007 717 248 72 92
E-posta Adresi: mehmedzahid.caliskan@trt.net.tr
Adres: Kunayev 12/1, Ofis: 6-05 Astana/Kazakistan
KKTC/Lefkoşa Temsilciliği
Temsilci: Süleyman YAŞAR
Büro Telefonu:
E-posta Adresi: suleyman.yasar@trt.net.tr
Adres: Köşklüçiftlik Mah. Osmanpaşa Ced. Şerif Arzık Sok. 16/3 Lefkoşa
Kuzey Makedonya/Üsküp Temsilciliği
Temsilci: Ergün DEMİREL
Büro Telefonu: 00389 023222951
E-posta Adresi: ergun.demirel@trt.net.tr
Adres: Ul. Maksim Gorki No:10/2 1000 Üsküp/Kuzey Makedonya
Özbekistan/Taşkent Temsilciliği
Temsilci: Erdoğan TOPÇU
Büro Telefonu: 00998 712307501
E-posta Adresi: erdogan.topcu@trt.net.tr
Adres: Yakkasaray ilçesi Konstitutsıya sok./3 Taşkent / Özbekistan
Rusya/Moskova Temsilciliği
Temsilci: Uğur KELEŞ
Büro Telefonu: 007 903 223 36 36
E-posta Adresi: ugur.keles@trt.net.tr
Adres: Ul. Znamenka 13 c1-18 Moskova/Rusya
Türkmenistan/Aşkabat Temsilciliği
Temsilci: Uğur Sami GEZER
Büro Telefonu: 00 9931227331
E-posta Adresi: ugur.gezer@trt.net.tr
Adres: Görogly köçesi 41/A. Aşkabat/Türkmenistan
Yunanistan/Atina Temsilciliği
Temsilci: Hakan TURPÇU
Büro Telefonu:
E-posta Adresi: hakan.turpcu@trt.net.tr
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