Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Başkan: Mustafa SARITAŞ

Tel: 0 312 463 37 20

Fax: 0 312 463 37 27

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 9.Kat 06540 Or-An Ankara

E-posta: dis.iliskiler@trt.net.tr

Görevleri: Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, kurumun, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, uluslararası yayın kuruluşları ve yabancı radyo-televizyon kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek, kurumun yurt dışından gelen misafir ve ziyaretçilerini ağırlamak, bu amaçla düzenlemeler yapmak, kurum personelinin yurt dışına görevli gönderilmesine ilişkin dış görevlendirmeleri takip etmek, uluslararası organizasyonları ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütmek görevlerini sürdürmektedir.