Başkan: Mustafa SARITAŞ

Tel: 0 312 463 37 20

Fax: 0 312 463 37 27

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 9.Kat 06540 Or-An Ankara

E-posta: dis.iliskiler@trt.net.tr

Görevleri: Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, kurumun, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, uluslararası yayın kuruluşları ve yabancı radyo-televizyon kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek ve yürütmek, kurumun yurt dışından gelen misafir ve ziyaretçilerini ağırlamak, bu amaçla düzenlemeler yapmak, kurum personelinin yurt dışına görevli gönderilmesine ilişkin dış görevlendirmeleri takip etmek, uluslararası organizasyonları ilgili birimlerle koordineli şekilde yürütmek görevlerini sürdürmektedir.



Yurt Dışı Temsilcilikler

ABD/Washington Temsilciliği

Temsilci: Enes ADLI

Büro Telefonu: 1 (202) 506 1002

E-posta Adresi: enes.adli@trt.net.tr

Adres: 1275 Pennsylvania Ave NW Ste 320 Washington

Almanya/Berlin Temsilciliği

Temsilci: Ramazan AKTAŞ

Büro Telefonu: 004930/45967047

E-posta Adresi: ramazanaktas@trt.net.tr

Adres: Haus der Bundespressekonferenz Reihnardtstr. 55 / Ecke Schiffbauerdamm 40, Büro no: 5321 10117 Berlin/Almanya

Almanya/Köln Ofisi

Ofis Sorumlusu:

Büro Telefonu: 0049 221 571 65 040

E-posta Adresi:

Adres: Clevisher Ring 61, 51065 Köln/Almanya

Azerbaycan/Bakü Temsilciliği

Temsilci: Murat AKKOÇ

Büro Telefonu: 0099 412 436 84 77

E-posta Adresi: murat.akkoc@trt.net.tr

Adres: C.Cabbarlı Küçesi 40, Kaspian Business Center, Bakü/Azerbaycan

Belçika/Brüksel Temsilciliği

Temsilci: Mustafa SEÇEN

Büro Telefonu: 0032 2 731 1308

E-posta Adresi: mustafa.secen@trt.net.tr

Adres: International Press Centre, Blvd. Charlemagne No: 1/62 1041 Brüksel/Belçika

Bosna/Saraybosna Temsilciliği

Temsilci: Emre BAŞTUĞ

Büro Telefonu: 00387 571 501

E-posta Adresi: emre.bastug@trt.net.tr

Adres: Predstavništvo u Bosnu I Hercegovinu” Trg fra Grge Martića 2/1, Sarajevo 71000, Bosna Hersek

Çin/Pekin Temsilciliği

Temsilci: Musap ERYİĞİT

Büro Telefonu:

E-posta Adresi: musap.eryigit@trt.net.tr

Adres: Room 219, JinShang Yuan, No:20, Xinyuan Li West, Chaoyang District, Beijing, China

Irak/Erbil Temsilciliği

Temsilci: Yılmaz ASLAN

Büro Telefonu:

E-posta Adresi: yilmaz.aslan@trt.net.tr

Adres: MRF Towers B3 Blok kat:12 No:47 Nêziki Rêya

İngiltere/Londra Temsilciliği

Temsilci: Hasan ESEN

Büro Telefonu:

E-posta Adresi: hasanesen@trt.net.tr

Adres: 5th Floor, 200 Grays Inn Road, London, WC1X 8XZ, London/United Kingdom

İran/Tahran Temsilciliği

Temsilci: Harun AYKAÇ

Büro Telefonu:

E-posta Adresi: harun.aykac@trt.net.tr

Adres: Shrek Garb, Hasan Seif Street, Perspolis Towers, Blok B, Floor 16, No:2 TAHRAN

TRT Kudüs Temsilciliği (Kudüs)

Temsilci: Yalçın AKA

Büro Telefonu: 00972 58 497 4979

E-posta Adresi: yalcin.aka@trt.net.tr

Adres: Othman Bin Afan Str. No:24 Sheik Jarrah, Al-Yabousiyoun Compound, Kudüs/İsrail-Filistin

Kazakistan/Astana Temsilciliği

Temsilci: Mehmed Zahid ÇALIŞKAN

Büro Telefonu: 007 717 248 72 92

E-posta Adresi: mehmedzahid.caliskan@trt.net.tr

Adres: Kunayev 12/1, Ofis: 6-05 Astana/Kazakistan

KKTC/Lefkoşa Temsilciliği

Temsilci: Süleyman YAŞAR

Büro Telefonu:

E-posta Adresi: suleyman.yasar@trt.net.tr

Adres: Köşklüçiftlik Mah. Osmanpaşa Ced. Şerif Arzık Sok. 16/3 Lefkoşa

Kuzey Makedonya/Üsküp Temsilciliği

Temsilci: Ergün DEMİREL

Büro Telefonu: 00389 023222951

E-posta Adresi: ergun.demirel@trt.net.tr

Adres: Ul. Maksim Gorki No:10/2 1000 Üsküp/Kuzey Makedonya

Özbekistan/Taşkent Temsilciliği

Temsilci: Erdoğan TOPÇU

Büro Telefonu: 00998 712307501

E-posta Adresi: erdogan.topcu@trt.net.tr

Adres: Yakkasaray ilçesi Konstitutsıya sok./3 Taşkent / Özbekistan

Rusya/Moskova Temsilciliği

Temsilci: Uğur KELEŞ

Büro Telefonu: 007 903 223 36 36

E-posta Adresi: ugur.keles@trt.net.tr

Adres: Ul. Znamenka 13 c1-18 Moskova/Rusya

Türkmenistan/Aşkabat Temsilciliği

Temsilci: Uğur Sami GEZER

Büro Telefonu: 00 9931227331

E-posta Adresi: ugur.gezer@trt.net.tr

Adres: Görogly köçesi 41/A. Aşkabat/Türkmenistan

Yunanistan/Atina Temsilciliği

Temsilci: Hakan TURPÇU

Büro Telefonu:

E-posta Adresi: hakan.turpcu@trt.net.tr

Adres: