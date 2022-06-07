Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Başkan: Sarper TAŞDEMİR

Tel: 0 312 463 43 61

Fax: 0 312 463 43 07

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 2.Kat 06540 Or-An Ankara

E-posta: destekhizmetleri@trt.net.tr