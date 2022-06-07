Ankara Radyosu Müdürlüğü

Müdür: Dr. Merdan GÜVEN

Tel: 0 312 306 40 00

Fax: 0 312 309 70 03

Adres: Atatürk Bulvarı No:39 Sıhhiye /Ankara

E-posta: ankararadyosu@trt.net.tr