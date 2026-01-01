Müdür: Hamit YAZ

Tel: 0 312 306 40 43

Fax: 0 312 309 70 03

Adres: Atatürk Bulvarı No:39 Sıhhiye /Ankara

E-posta: ankararadyosu@trt.net.tr

Görevleri: Ankara Radyosu Müdürlüğü, sorumlu bulunduğu alanda radyo hizmetlerini yürütmek, bu kapsamda; programları hazırlamak ve yayınlamak, radyo yayınlarının stüdyo çıkışından sonraki kalitesi ile ilgili araştırmalar yapmak, radyoların izlenme durumunu takip etmek, kendi bölgesinde tesis edilen verici, aktarıcı, radyolink ve uydu sistemleri hizmetlerini sürdürmek görevlerini gerçekleştirmektedir.