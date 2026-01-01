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Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Kanunu İletişim Formu

*Başvuruya Hangi Yolla Cevap İstiyorsanız onu seçiniz.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.
* Dosya boyutu 1 MB'ı geçmemelidir.