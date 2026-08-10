Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. BIST hisse senetleri, endeksleri ve Tahvil Bono verileri en az 15 dakika gecikmelidir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.