FİNANS GÜNDEMİ

Brent petrolün varil fiyatı 85 doları aştı
10 Ağustos 2026
İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa rekoru 10 Ağustos 2026
İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa rekoru 10 Ağustos 2026
Altında güçlü yükseliş: 7 ayın en yükseğinde 10 Ağustos 2026
Altında güçlü yükseliş: 7 ayın en yükseğinde 10 Ağustos 2026
Bakan Şimşek'ten sanayi üretim endeksi değerlendirmesi 10 Ağustos 2026
Bakan Şimşek'ten sanayi üretim endeksi değerlendirmesi 10 Ağustos 2026
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İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa rekoru 10 Ağustos 2026
İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa rekoru 10 Ağustos 2026
Altında güçlü yükseliş: 7 ayın en yükseğinde 10 Ağustos 2026
Altında güçlü yükseliş: 7 ayın en yükseğinde 10 Ağustos 2026
Bakan Şimşek'ten sanayi üretim endeksi değerlendirmesi 10 Ağustos 2026
Bakan Şimşek'ten sanayi üretim endeksi değerlendirmesi 10 Ağustos 2026

Döviz

55.123

55.143

20.32

47.711

47.716

20.31

Altın

10,572.98

10,816.63

10.04

6,608.113

6,615.678

10.04

21,079.88

21,633.27

10.04

BIST

13,815.34

10.08.2026

10.04

12,194.08

10.08.2026

10.04

15,631.66

10.08.2026

10.04

En Çok İşlem Gören Hisseler

İSİM FİYAT HACİM SAAT

2.62

933

10.04

328

757

10.04

306.25

634

10.04

37.54

607

10.04

351.25

550

10.04

605

489

10.04

52.5

375

10.04

200.3

374

10.04

311.5

303

10.04

67.35

284

10.04

12.35

275

10.04

Ekonomi Haberleri

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İŞKUR’dan 7 ayda istihdama büyük katkı: 848 bine yakın işe yerleştirme
Adana&#039;da modern topraksız tarım dönemi: 5 bin kişiye istihdam imkanı
Adana'da modern topraksız tarım dönemi: 5 bin kişiye istihdam imkanı
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Borsa yeni haftaya 13.825,07 puandan başladı
Brent petrolün varili 83,57 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 83,57 dolardan işlem görüyor
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TSE 129 personel alacak
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&amp;quot;Uzay&amp;quot;a ayrılan AR-GE bütçesi 107 kat arttı
"Uzay"a ayrılan AR-GE bütçesi 107 kat arttı

En Çok Artan Hisseler

2,25

423,26

10.04

1,98

27,74

10.04

18,48

10

10.04

36,18

9,97

10.02

55,75

9,96

10.04

80

8,55

10.04

8

8,55

10.04

11

7

10.03

1825

6,91

10.04

72,3

6,87

10.04

29,6

6,44

10.04

En Çok Azalan Hisseler

378

-10

10.00

240,6

-9,97

10.04

13,36

-9,97

10.03

67

-6,75

10.04

53,6

-5,88

10.04

39,9

-5,45

10.04

166,3

-4,54

10.04

167,2

-4,46

10.04

8,78

-4,36

10.04

2,03

-4,25

10.04

814,5

-4,18

10.04
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