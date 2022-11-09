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FİNANS GÜNDEMİ

Alman hükümetinden çip fabrikasının Çinli şirkete satışına engelleme
09 Kasım 2022
ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti 09 Kasım 2022
ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti 09 Kasım 2022
İngiltere'de market ürün fiyatları ekimde yüzde 14,7 arttı 09 Kasım 2022
İngiltere'de market ürün fiyatları ekimde yüzde 14,7 arttı 09 Kasım 2022
İngiliz mobilya şirketi Made.com iflas etti 09 Kasım 2022
İngiliz mobilya şirketi Made.com iflas etti 09 Kasım 2022
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SATIŞ

AYLIK

ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti 09 Kasım 2022
ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti 09 Kasım 2022
İngiltere'de market ürün fiyatları ekimde yüzde 14,7 arttı 09 Kasım 2022
İngiltere'de market ürün fiyatları ekimde yüzde 14,7 arttı 09 Kasım 2022
İngiliz mobilya şirketi Made.com iflas etti 09 Kasım 2022
İngiliz mobilya şirketi Made.com iflas etti 09 Kasım 2022

Döviz

18.656

18.677

10.08

18.591

18.593

10.08

Altın

1,636.91

1,673.78

10.08

1,023.071

1,023.72

10.08

3,263.6

3,347.56

10.08

BIST

4,385.08

9.11.2022

10.08

3,876.25

9.11.2022

10.08

4,792.49

9.11.2022

10.08

En Çok İşlem Gören Hisseler

İSİM FİYAT HACİM SAAT

113.8

793

10.08

9.41

656

10.08

36.04

465

10.08

85.95

437

10.08

34.32

385

10.08

5.15

248

10.08

209.6

247

10.08

36.32

235

10.08

14.45

229

10.08

30

225

10.08

138.2

224

10.08

Ekonomi Haberleri

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TMSF: Cem Uzan'ın Fransa'da kaybettiği dava sayısı 20'ye ulaştı
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
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Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 2 milyar doları aştı
Türk Hava Yolları 10 ayda 60,5 milyon yolcu taşıdı
Türk Hava Yolları 10 ayda 60,5 milyon yolcu taşıdı
10 ayda 2,7 milyonu aşkın gayrimenkul satıldı
10 ayda 2,7 milyonu aşkın gayrimenkul satıldı
Tarım sektöründen rekor ihracat
Tarım sektöründen rekor ihracat
Havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 45,6 arttı
Havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 45,6 arttı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

En Çok Artan Hisseler

93

9,99

10.07

4,43

9,93

10.08

10,47

9,63

10.08

69

8,66

10.08

44

8,11

10.07

74,7

8,1

10.08

12,82

7,91

10.08

85,95

6,77

10.08

63,9

6,5

10.07

16,94

6,21

10.08

125

6,2

10.08

En Çok Azalan Hisseler

14,94

-10

10.08

11,04

-9,95

10.08

26,1

-9,94

10.08

85,25

-8,87

10.07

26,6

-7,25

10.07

20,9

-7,11

10.07

24,14

-6,8

10.08

88,5

-6,79

10.07

2,6

-6,47

10.07

138,2

-6,31

10.08

18,3

-6,15

10.08
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