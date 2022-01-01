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Bize Ulaşın

Genel Müdürlük
Telefon (Santral) : 0 312 463 43 43
Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 06550 OR-AN ANKARA

TRT'nin Haber ve Spor yayınlarına ilişkin eleştiri ve önerileriniz için,
trthaber@trthaber.com
TRT'nin Radyo yayınlarına ilişkin eleştiri ve önerileriniz için,
TRT'nin Türkiyenin Sesi Radyosu'na ilişkin eleştiri ve önerileriniz için,
tsr@trt.net.tr
TRT yapımlarının arşivinden yararlanmak için,
trtarsiv@trt.net.tr
TRT Market'te satışa sunulan CD, VCD, video, kitap ve cihazlar hakkında bilgi (www.trt.net.tr) için,
Web site linki : www.trtmarket.com
E-Posta : info@trtmarket.com

TRT Lisanslı ürünler ile ilgili detayları öğrenmek için,
lisans@trt.net.tr
TRT'nin radyo ve televizyon vericilerinden kaynaklanan arızalar için,
yayinsikayet@trt.net.tr
TRT'nin uydu ve Kablo TV yayınlarına ilişkin eleştiri ve önerileriniz için,
yayinsikayet@trt.net.tr
TRT'nin Telegün Teletekst yayınına ilişkin eleştiri ve önerileriniz için,
telegun@trt.net.tr
TRT'nin web sitesi www.trt.net.tr'ye ilişkin eleştiri ve önerileriniz için,
webmaster@trt.net.tr
Öneri ve Şikayetleriniz İçin:

(Alo TRT)
444 0 878
444 0 TRT

Basın ve Yayın Müdürlüğü
Basına Gönderilen Haftalık Yayın Akışları :
(+90 312) 463 43 43 (2352-2312)

Program Basın Bültenleri :
(+90 312) 463 43 43 (2322)

İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0 212 232 12 00
Faks : 0 212 225 85 30
Adres : TRT İstanbul Müdürlüğü Harbiye – İstanbul

İZMİR MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0 232 411 40 00
Faks : 0 232 464 74 82
Adres : 1420. Sok No:87/A Kahramanlar – İzmir

ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0 242 345 42 00
Faks : 0 242 346 28 30
Adres : Topçular Mahallesi Aspendos Bulvarı No:149-07500 Muratpaşa/ANTALYA

ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0 324 231 22 22
0 324 238 86 30
0 324 241 20 00 (01….99)
Faks : 0 324 238 06 30
Adres : İnönü Bulvarı 3 Ocak Mah. No:48 Liman B Kapısı Karşısı – Mersin

DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0 412 223 19 71
Faks : 0 412 223 10 70
Adres : İstasyon Cad. No:1 – Diyarbakır

ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Santral: 0 442 317 10 41
Faks : 0 442 317 10 12
Adres : Yukarı Köşk Mah. - Erzurum
E-posta : erzurum.mud@trt.net.tr

TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ
Santral : 0 462 248 79 20(21...25)
Faks : 0 462 248 79 29
Adres : Adnan Kahveci Bulvarı Söğütlü Akçaabat – Trabzon