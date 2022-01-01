TRT Portal
TRT Portal
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Üyesi Olunan Kuruluşlar

Yurt Dışı Kuruluşlar

Asya Pasifik Yayın Birliği

Avrupa Yayın Birliği

Akdeniz Görsel-İşitsel Daimi Konferansı

Akdeniz Görsel-İşitsel İletişim Merkezi

Uluslararası Televizyon Arşivleri Federasyonu

Yüksek Frekans Koordinasyon Konferansı

Dünya Fikir ve Mülkiyet Örgütü

Yurt İçi Kuruluşlar

Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımları

Musiki Eseri Sahipleri Grubu

Ankara Ticaret Odası

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği

Televizyon Yayıncıları Derneği

Medya Derneği

Televizyon İzleme Araştırma Komitesi

Radyo Dinleme Araştırma Komitesi

Reklamcılar Derneği

Reklam Verenler Derneği

Mobil Mecralar Araştırma Ve Pazarlama Reklamcılık Derneği

Dijital Pazarlama İletişimi Platformu Ve Reklam Özdenetim Kurulu