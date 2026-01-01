Sıkça Sorulan Sorular

TRT Spor yayınları nasıl izlenebilir?

Sizlere daha kaliteli yayın hizmeti sunabilmek için TRT Spor yayınları standart çözünürlükten (SD), yüksek çözünürlük (HD) kalitesine yükseltilmiştir. Yayınlarımızı yüksek çözünürlükte (HD) olarak, HD uydu alıcısı (receiver) ile izleyebilirsiniz.Yayınlarımızı yüksek çözünürlükte (HD) olarak, HD uydu alıcısı (receiver) ile aşağıdaki frekans bilgilerini girerek ayarlayabilirsiniz.TRT Turkey BeamTÜRKSAT 4AFrekans 11794Polarizasyon V (Dikey)Sembol Oranı 30000FEC 3/4UEFA’nın yayın hakları sınırlılık ilkesi gereği TRT Spor yayınımızın mevcut frekansları maçlar esnasında şifrelenmektedir. Bahse konu maçları Türkiye sınırları içinde izlemeye devam edebilmek için frekansları güncellemeniz gerekmektedir.En iyi görüntüyü, rengi elde etmek için, televizyonunuzun “görüntü ayarları” menüsüne giderek, renk konumunu (SPOR, OYUN, SİNEMA, vb) “SPOR” olarak ayarlayınız. Sorunun devam etmesi durumunda yetkili servise başvurunuz.TRT Spor Türkiye’de faaliyet gösteren birçok platformdan izlenebilmektedir. Başlıcaları;Digitürk,TÜRKSAT KabloTVTurkcell TV+D Smart,TiviBuTeknik desteği abone olduğunuz platformun müşteri hizmetlerinden alabilirsiniz.İlk ve basit çözüm olarak, kanal değiştirip geri geliniz, düzelmez ise cihazınızın fişini çekerek, 30 sn sonra tekrar takıp yeniden başlatınız. Sorun devam ederse, kanalı silip tekrar frekans taraması yapınız, yine de sorun düzelmez ise yetkili servise başvurunuz.İlk ve basit çözüm olarak cihazınızın fişini çekerek, 30 sn sonra tekrar takıp yeniden başlatmanızdır. Sorun devam ederse, kanalı silip tekrar frekans taraması yapınız, sorun düzelmez ise yetkili servise başvurunuz.İlk ve basit çözüm olarak cihazınızın fişini çekerek, 30 sn sonra tekrar takıp yeniden başlatmanızdır. Sorun devam ederse, kanalı silip tekrar frekans taraması yapınız, sorun düzelmez ise yetkili servise başvurunuz.Kumandanızın üzerindeki “alt yazı” tuşuna basarak aktif edebilirsiniz.