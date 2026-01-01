Sıkça Sorulan Sorular
TRT Spor yayınları nasıl izlenebilir?1- TRT Spor yayınlarını neden izleyemiyorum?
Sizlere daha kaliteli yayın hizmeti sunabilmek için TRT Spor yayınları standart çözünürlükten (SD), yüksek çözünürlük (HD) kalitesine yükseltilmiştir. Yayınlarımızı yüksek çözünürlükte (HD) olarak, HD uydu alıcısı (receiver) ile izleyebilirsiniz.
2- TRT Spor paketini nasıl ayarlayabilirim?
Yayınlarımızı yüksek çözünürlükte (HD) olarak, HD uydu alıcısı (receiver) ile aşağıdaki frekans bilgilerini girerek ayarlayabilirsiniz.
TRT Turkey Beam
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
3- TRT Spor frekansının neden güncellenmesi gerekiyor?
UEFA’nın yayın hakları sınırlılık ilkesi gereği TRT Spor yayınımızın mevcut frekansları maçlar esnasında şifrelenmektedir. Bahse konu maçları Türkiye sınırları içinde izlemeye devam edebilmek için frekansları güncellemeniz gerekmektedir.
4- TRT Spor’da maç izlerken görüntü/renk farklılığı yaşıyorum! Ne yapabilirim?
En iyi görüntüyü, rengi elde etmek için, televizyonunuzun “görüntü ayarları” menüsüne giderek, renk konumunu (SPOR, OYUN, SİNEMA, vb) “SPOR” olarak ayarlayınız. Sorunun devam etmesi durumunda yetkili servise başvurunuz.
5- TRT Spor yayını hangi platformlarda yer alıyor? Platformlar için nereden teknik destek alabilirim?
TRT Spor Türkiye’de faaliyet gösteren birçok platformdan izlenebilmektedir. Başlıcaları;
Digitürk,
TÜRKSAT KabloTV
Turkcell TV+
D Smart,
TiviBu
Teknik desteği abone olduğunuz platformun müşteri hizmetlerinden alabilirsiniz.
6- TRT Spor yayınlarında ses ve görüntü arasındaki senkron farkı var. Ne yapabilirim?
İlk ve basit çözüm olarak, kanal değiştirip geri geliniz, düzelmez ise cihazınızın fişini çekerek, 30 sn sonra tekrar takıp yeniden başlatınız. Sorun devam ederse, kanalı silip tekrar frekans taraması yapınız, yine de sorun düzelmez ise yetkili servise başvurunuz.
7- TRT Spor yayınında görüntü var, ses yok. Bu durumda ne yapabilirim?
İlk ve basit çözüm olarak cihazınızın fişini çekerek, 30 sn sonra tekrar takıp yeniden başlatmanızdır. Sorun devam ederse, kanalı silip tekrar frekans taraması yapınız, sorun düzelmez ise yetkili servise başvurunuz.
8- TRT Spor yayınında ses var, görüntü yok. Bu durumda ne yapabilirim?
İlk ve basit çözüm olarak cihazınızın fişini çekerek, 30 sn sonra tekrar takıp yeniden başlatmanızdır. Sorun devam ederse, kanalı silip tekrar frekans taraması yapınız, sorun düzelmez ise yetkili servise başvurunuz.
9- TV Engelsiz AA (Ayrıntılı Altyazı) uygulamasını nasıl aktif - pasif yapabilirim?
Kumandanızın üzerindeki “alt yazı” tuşuna basarak aktif edebilirsiniz.