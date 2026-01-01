TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
trt.net.tr Çerez Politikası
İşbu “Çerez Politikası” metni Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun
("Kurum”) trt.net.tr web sitesinde yer alan çerezlerine ilişkin
bilgilendirmeleri ihtiva etmektedir.
Çerez (Cookie) nedir?
Cookie (Çerez) bir web sitelerinin kullanıcıları daha sonra
tanıyabilmesi için gerekli dosyadır. Bu dosya kullanıcıyla ilişkili
ve kullanıcıya özel olup, yalnızca kodu tanımlayan web size özel
olup, web sitelerinin çalışmasını veya daha verimli çalışmasını
sağlamak ve ayrıca raporlama bilgilerinin sunulması ve hizmet ya da
reklamların kişiselleştirilmesine yardımcı olması için yaygın olarak
kullanılır. Sadece bu kodu tanımlayan web sunucusu tarafından
okunabilir ve bir virüs değildir. Kullanıcıları zaman kaybından
koruyarak, kaydoldukları dijital platformlara daha sonraki
girişlerinde verilen yanıtları otomatik olarak hatırlatır ve
yineler. Genellikle kullanıcıların web siteleri ve çevrimiçi
hizmetleri ziyaret ettiklerinde kaydedilen dosyalarındır. Ayrıca
raporlama bilgilerinin sunulması ve hizmet ya da reklamların
kişiselleştirilmesine yardımcı olması için yaygın olarak
kullanılırlar.
Çerezlerin Kullanım Amaçları
Kullanım amaçlarına göre
dijital platformlarda zorunlu çerezler, teknik çerezler, doğrulama
çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve
analitik çerezler kullanılabilmektedir. Kullanıcı ve/veya
ziyaretçilerin aktif olduğu süreye ve kullanım amaçlarına göre
kalıcı çerezler kullanılabilmektedir. Sitemiz üzerinde kullanmış
olduğumuz tüm çerezler sitenin işletilmesi için zorunlu çerezleri
oluşturmaktadır .
Zorunlu Çerezler:
Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için
zorunludur. Bu çerezler
• Kurumumuzun trt.net.tr web sitesi ve dijital platformlarının
ziyaret analizini yapmak ve performansını artırmak.
• Kullanıcı ve ziyaretçilerin taleplerini analiz ederek performans
ayarlarının ve ziyaretçi taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak
• Web sitesi ve dijital platformun ulusal ve uluslararası kapsamda
işlevselliğini artırmak
• Ziyaretçilerin kullanımı sırasında hedeflerine erişimi
kolaylaştırmak genel amaçlarıyla toplanmaktadır.
Çerezlerin Toplanmasının Hukuki Sebebi
İşlenen çerezler 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun
5. Maddesinde öngörülen kişisel veri işleme şartlarından
“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin
zorunlu olması”
ve
“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili
olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartı kapsamında işlenmektedir.
Çerezlerin Kullanımı
Kurum dijital platformları üzerinden çerez kullanım ayarlarını
değiştirmek suretiyle kullanıcı ve/veya izleyicilerin tüm çerezlere
ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânı bulunmaktadır. Bununla
birlikte, web siteleri ve dijital platformların çalışması için zorunlu
olan bazı çerezler konusunda kullanıcı ve/veya izleyiciye tercih hakkı
bırakılamamakta ve talep yönetimi mümkün olamamaktadır. Bazı
çerezlerin kapatılması halinde web sitesi ve tüm dijital
platformlarımızdan çeşitli fonksiyonların çalışmasının
engellenebileceğini bu nedenle web sitesi veya dijital
platformlarımızın bu seçim halinde çalışmayabileceğini belirtmek
isteriz.
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin
tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi
için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz: