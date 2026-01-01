TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU

trt.net.tr Çerez Politikası

İşbu “Çerez Politikası” metni Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun ("Kurum”) trt.net.tr web sitesinde yer alan çerezlerine ilişkin bilgilendirmeleri ihtiva etmektedir.

Çerez (Cookie) nedir?

Cookie (Çerez) bir web sitelerinin kullanıcıları daha sonra tanıyabilmesi için gerekli dosyadır. Bu dosya kullanıcıyla ilişkili ve kullanıcıya özel olup, yalnızca kodu tanımlayan web size özel olup, web sitelerinin çalışmasını veya daha verimli çalışmasını sağlamak ve ayrıca raporlama bilgilerinin sunulması ve hizmet ya da reklamların kişiselleştirilmesine yardımcı olması için yaygın olarak kullanılır. Sadece bu kodu tanımlayan web sunucusu tarafından okunabilir ve bir virüs değildir. Kullanıcıları zaman kaybından koruyarak, kaydoldukları dijital platformlara daha sonraki girişlerinde verilen yanıtları otomatik olarak hatırlatır ve yineler. Genellikle kullanıcıların web siteleri ve çevrimiçi hizmetleri ziyaret ettiklerinde kaydedilen dosyalarındır. Ayrıca raporlama bilgilerinin sunulması ve hizmet ya da reklamların kişiselleştirilmesine yardımcı olması için yaygın olarak kullanılırlar.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

Kullanım amaçlarına göre dijital platformlarda zorunlu çerezler, teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılabilmektedir. Kullanıcı ve/veya ziyaretçilerin aktif olduğu süreye ve kullanım amaçlarına göre kalıcı çerezler kullanılabilmektedir. Sitemiz üzerinde kullanmış olduğumuz tüm çerezler sitenin işletilmesi için zorunlu çerezleri oluşturmaktadır .

Zorunlu Çerezler:

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Bu çerezler



• Kurumumuzun trt.net.tr web sitesi ve dijital platformlarının ziyaret analizini yapmak ve performansını artırmak.

• Kullanıcı ve ziyaretçilerin taleplerini analiz ederek performans ayarlarının ve ziyaretçi taleplerinin yerine getirilmesini sağlamak

• Web sitesi ve dijital platformun ulusal ve uluslararası kapsamda işlevselliğini artırmak

• Ziyaretçilerin kullanımı sırasında hedeflerine erişimi kolaylaştırmak genel amaçlarıyla toplanmaktadır.



Çerezlerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

İşlenen çerezler 6698 sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde öngörülen kişisel veri işleme şartlarından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartı kapsamında işlenmektedir.

Çerezlerin Kullanımı

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Kurum dijital platformları üzerinden çerez kullanım ayarlarını değiştirmek suretiyle kullanıcı ve/veya izleyicilerin tüm çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânı bulunmaktadır. Bununla birlikte, web siteleri ve dijital platformların çalışması için zorunlu olan bazı çerezler konusunda kullanıcı ve/veya izleyiciye tercih hakkı bırakılamamakta ve talep yönetimi mümkün olamamaktadır. Bazı çerezlerin kapatılması halinde web sitesi ve tüm dijital platformlarımızdan çeşitli fonksiyonların çalışmasının engellenebileceğini bu nedenle web sitesi veya dijital platformlarımızın bu seçim halinde çalışmayabileceğini belirtmek isteriz.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz: