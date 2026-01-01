KANALLAR
TELEVİZYON
TRT 1
TRT 2
TRT Haber
TRT Spor
TRT Spor Yıldız
TRT Belgesel
TRT Çocuk
TRT Diyanet Çocuk
TRT Müzik
TRT Avaz
TRT Kurdî
TRT Türk
TRT World
TRT Arabi
TRT eba
RADYO
TRT Radyo 1
TRT FM
TRT Radyo 3
TRT Nağme
TRT Türkü
TRT Radyo Haber
TRT Antalya
TRT Çukurova
TRT GAP Diyarbakır
TRT Erzurum
TRT Trabzon
TRT Radyo Kurdî
TRT Memleketim FM
TRT TSR
TRT VOT East
TRT VOT West
TRT VOT World
TRT World Radio
TRT Radio Arabi
tabii
DİNLE
HABER
SPOR
ÇOCUK
FİNANS
KURUMSAL
YAYIN AKIŞI
Giriş Yap
Üye Ol
Giriş Yap
CANLI
EN
TELEVİZYON YAYINLARI
RADYO YAYINLARI
DİJİTAL YAYINLAR
BASILI YAYINLAR
ULUSAL
ULUSLARARASI
Ana Sayfa
Reklam Modelleri
Dijital Katalog
Anasayfa
Tüm Reklam Modelleri
Spec Bilgileri
Dijital Kataloğu İndir
TRT İZLEYİN/DİNLEYİN
TRT televizyon ve radyo yayınlarını takip edebilmek için gereken uydu frekans bilgilerine ulaşın.
Uydu Frekans Bilgileri
TRT’Yİ TANIYIN
TRT televizyon ve radyo kanallarından dijital ve basılı yayınlarına, TRT’yi keşfedin.
TRT Kurumsal
TRT’YE KATILIN
TRT bünyesindeki açık poziyonlara göz atın, TRT ailesine katılma fırsatını yakalayın.
TRT Kariyer
KURUMSAL
TRT Hakkında
Mevzuat
Basın Açıklamaları
Bize Ulaşın
TRT Kariyer
Uydu Frekansları
Dijital Reklam
Belge Doğrulama
Etik Komisyonu
Arabuluculuk Komisyonu
Bandrol
İçerik Satış
Yayın Akışı
Blog
KANAL SİTELERİ
TRT 1
TRT 2
TRT Belgesel
TRT Haber
TRT Spor
TRT Spor Yıldız
TRT Çocuk
TRT Diyanet Çocuk
TRT Müzik
TRT Radyo
TRT Türk
TRT Avaz
TRT Kurdî
TRT World
TRT Arabi
TRT eba
SİTELER
Tabii
TRT Dinle
Engelsiz TRT
TRT 12 Punto
TRT Geleceğin İletişimcileri
TRT Belgesel Ödülleri
TRT Akademi
TRT Market
TRT Arşiv
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi
TRT World Forum
TRT World Citizen
TRT World Research Centre
TRT Deutsch
TRT Russian
TRT Français
TRT VOT
TRT Farsça
Kullanım Koşulları
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Her hakkı saklıdır. ©2026 TRT. Bağlantı yoluyla gidilen dış sitelerin içeriklerinden TRT sorumlu değildir.