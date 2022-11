Çağdaş, ilkeli, evrensel kurallara dayalı ve objektif yayıncılık anlayışıyla, tüm imkânlarını seferber ederek ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri an be an izleyici ile buluşturmayı amaçlayan TRT Haber, gündem oluşturan içerikleriyle toplumsal hafızaya katkı sağlıyor. “Haberin Olsun” sloganıyla kamu yayıncılığından ödün vermeden halkın haber alma ihtiyacını karşılarken, haber yayıncılığında ilk tercih ve referans kaynak olmaya devam ediyor.