TRT Portal
CANLI
TELEVİZYON YAYINLARI
RADYO YAYINLARI
DİJİTAL YAYINLAR
BASILI YAYINLAR

ULUSAL

ULUSLARARASI

televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions

Basın Açıklamaları

2026 FIFA Dünya Kupası "İran - Yeni Zelanda" maçının anlatımındaki hataya ilişkin açıklamamız

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada TRT’nin de adının geçtiği haberler hakkında açıklamamız

TRT’de yayınlanacağı iddia edilen bir dizi hakkında açıklamamız

Basında çıkan "Muhalifleri hedef alan muhabir" iddiasına dair açıklamamız

TRT yapımlarında yer alan kişilerin paylaşımlarıyla ilgili açıklamamız

TRT Spor'da yayınlanan voleybol maçındaki bir görüntüye ilişkin açıklamamız

Kurumumuza yönelik dezenformasyon faaliyetlerine ilişkin açıklamamız

Hakaret ve toplumsal ayrıştırma içeren paylaşımlarla ilgili açıklamamız

Seçim yayınlarına ilişkin iddialar hakkındaki açıklamamız

TRT World’e ilişkin bir iddia hakkındaki açıklamamız

#TEKYÜREK Deprem kampanyasına ilişkin açıklamamız

TRT yayınlarının kesintiye uğraması hakkındaki açıklamamız

"%100 Futbol" programına dair mesnetsiz iddialarla ilgili açıklamamız

TRT Spor yorumcularına dönük devam ettirilen karalamalara karşı açıklamamız

MAHREM belgeselinde kullanılan imitasyon silahlar hakkındaki açıklamamız

“Görevde Yükselme Sınavı”na ilişkin açıklamamız

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine ilişkin açıklamamız

TRT Belgesel "Sıfır Atık” programı hakkındaki iddialara ilişkin açıklamamız

İstanbul’da bulunan binalarımızın deprem çalışmaları ile ilgili açıklamamız

Ekrana gelen yazım hatasına ilişkin açıklamamız