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Basın Açıklamaları

TRT yayınlarının kesintiye uğraması hakkındaki basın açıklamamızdır

"%100 Futbol" programına dair mesnetsiz iddialarla ilgili basın açıklaması

TRT Spor yorumcularına dönük devam ettirilen karalamalara karşı açıklamamız

MAHREM belgeselinde kullanılan imitasyon silahlar hakkındaki açıklamamız

“Görevde Yükselme Sınavı”na ilişkin açıklamamız

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine ilişkin açıklamamız

TRT Belgesel "Sıfır Atık” programı hakkındaki iddialara ilişkin açıklamamız

İstanbul’da bulunan binalarımızın deprem çalışmaları ile ilgili açıklamamız

Ekrana gelen yazım hatasına ilişkin açıklamamız

Ekrana gelen hatalı alt yazıya ilişkin açıklamamız

TRT hakkındaki FETÖ iftiralarına cevabımızdır

Gece Bakışı programında kabulü mümkün olmayan anlamsız harf blokları

Ersin Düzen’in maaşıyla ilgili açıklamamız

TRT ile ilgili asılsız sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklamamız

“19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı” ifadesi ile ilgili açıklamamız

TRT'de yayınlanan dizilerin setlerine ara verilmesine ilişkin açıklamamız

“TRT’den kapalı ihale” başlıklı iddialara ilişkin açıklamamız

“TRT, Miraç Gecesi yayını için ödeme yaptı” iddiasına ilişkin açıklamamız

"TRT Zarar Ediyor” iddialarına ilişkin açıklamamız

TRT Haber’e yönelik asılsız iddialara ilişkin açıklamamız

“TRT’ye 1422 yeni eleman alındı” iddiasına ilişkin bilgilendirme

Verici kiralamasıyla ilgili iddialara ilişkin bilgilendirme

İstihdam fazlası personel iddialarına ilişkin bilgilendirme

3'te 3 Tarih programına ilişkin açıklamamız

Kurumumuza yönelik eleştirilere ilişkin açıklamamız

Konya’da yaşanan kazaya ilişkin ikinci açıklamamız

Konya’da yaşanan kazaya ilişkin açıklamamız

TRT Yönetim Kurulu Toplantı düzenine ilişkin açıklamamız

Bir milletvekilinin soru önergesine ilişkin açıklamamız

"Şarkı yasakları" haberlerine ilişkin açıklamamız

Myanmar'da serbest bırakılan TRT çalışanları hakkındaki açıklamamız

“KUDÜS” hassasiyeti üzerine açıklamamız

Diriliş Ertuğrul dizisinin setindeki yangınla ilgili açıklamamız

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı haberlerine ilişkin açıklamamız

Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi ile ilgili kamuoyu açıklaması

TRT Çocuk'ta yayınlanan bir çizgi filme ilişkin açıklamamız

Sağlık çalışanlarına şiddeti özendirme ithamlarına ilişkin açıklamamız

TRT'den ihraç edilen avukatla ilgili haberlere dair açıklamamız

TRT'nin dış yapımlarıyla ilgili haberlere ilişkin açıklamamız

FETÖ yapılanması haberlerine dair açıklamamız