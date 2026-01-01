Bilgi Edinme4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılan müracaatları, TRT bünyesinde görev yapan Bilgi Edinme Birimi değerlendirir.
Bilgi Edinme başvurunuzu yapmadan önce lütfen aşağıdaki açıklamaları okuyunuz..
*Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre; “Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.”
İlgili Mevzuat
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Genelge
Bilgi Edinme Başvurularının Ücretlendirilmesi ile İlgili 14.02.2006 gün ve 26080 Sayılı Tebliğ
TRT Radyo ve Televizyon kanallarında yayınlanan programlar ile ilgili soru, öneri, şikâyet, irtibat bilgisi vb. konularda 444 0 878 telefon numarasından veya 4440878@trt.net.tr e-posta adresinden Bilgi Edinme Birimi'ne ulaşabilirsiniz.
Bilgi Edinme Kanunu İletişim Formu
Posta ve şahsen başvuru :
TRT Genel Müd. Bilgi Edinme Birimi A Blk. Or-An ANKARA