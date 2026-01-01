Genel Müdürler
Prof. Dr. Mehmet Zahid SOBACI (2021 - Devam ediyor)
İbrahim EREN (2017 - 2021)
Şenol GÖKA (2014 - 2017)
İbrahim ŞAHİN (2007- 2014)
Şenol DEMİRÖZ (2004 - 2005)
Yücel YENER (1997 - 2003)
Tayfun AKGÜNER (1993 - 1996)
Kerim Aydın ERDEM (1989 - 1993)
Cem DUNA (1988 - 1989)
Prof. Dr. Tunca TOSKAY (1984 - 1988)
Macit AKMAN (1981 - 1984)
Doğan KASAROĞLU (1979 - 1981)
Dr. Cengiz TAŞER (1978 - 1979)
Prof. Dr. Şaban KARATAŞ (1976 - 1977)
Nevzat Yalçıntaş (1975)
İsmail CEM (1974 - 1975)
Musa ÖĞÜN (1971 - 1973)
Adnan ÖZTRAK (1964 - 1971)