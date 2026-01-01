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Sıkça Sorulan Sorular

TRT radyo ve televizyon yayın frekansları nelerdir?
TRT radyo ve televizyon yayın frekans bilgilerine https://www.trt.net.tr/kurumsal/uydu-frekanslari adresinden ulaşabilirsiniz.