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Sıkça Sorulan Sorular

TRT yayınlarındaki arıza ve kesintiler nereye bildirilir?
TRT’nin radyo ve televizyon yayınlarına dair her türlü şikâyet ve önerinizi 444 0 878 aracılığıyla TRT İletişim Merkezi’ne bildirebilirsiniz.