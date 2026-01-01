Sıkça Sorulan Sorular

TRT arşivlerinden ürün nasıl talep edilir?

1927’de başlayan radyo yayınları ile 1968’de başlayan televizyon yayınlarının büyük bir kısmını barındıran TRT Arşivleri, Türkiye’nin görsel-işitsel hafızası konumundadır. TRT arşivinde bulunan görsel ve işitsel materyallerden, 4736 sayılı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri...” Kanunu ve 5846 sayılı Telif Kanunu gereği ücret karşılığında yararlandırma yapılabilmektedir.Talep edilen görüntü, ses veya programın kullanım amacı (eğitim, etkinlik, reklam, belgesel, vb.) hangi mecralarda kullanılacağı (TV, Web, IPTV, vb.) ve kullanım süresi (1 yıl, 5 yıl, süresiz, vb.) önem taşımaktadır. İhtiyacınızı tam tespit ettikten sonra 444 0 878 aracılığıyla Kurum yetkilisiyle irtibata geçebilirsiniz.