Sıkça Sorulan Sorular

TRT 4K yayınlarını nasıl izlerim?

50p HEVC yayın çözebilen TV alıcısı veya uydu alıcısına (türü fark etmeksizin) sahip olmanız gerekmektedir. Uydu alıcısı ile 4K yayını izlemek için sistemi HDMI 2.0 üzerinden TV’ye bağlayınız. 25-30p özellikli TV’lerden ise maalesef 4K yayınlarını izleme imkânı bulunmamaktadır.Uydu : TÜRKSAT 4AFrekans : 11767 MHzPolarizasyon : Vertical (Dikey)Sembol Oranı : 15000FEC : 3/4DVBS2 parametreleri ile kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.Dönemsel olarak bazı Digitürk kutularında ve Turkcell TV+ platformunda izleyebilirsiniz.Televizyonunuzun -resim ayarları- menüsünden; “CANLI”, “SPOR”, “GAME” gibi seçimler (işaretlemeler) yaptığınızda daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.TRT 4K Uydu parametrelerini kullanarak yeniden tarama yapılması durumunda bu sorun çözülecektir.Çanak, LNB ve benzeri uydu alış sisteminde veya cihazlarınızın ince ayarında sorun olabilir. Bunun için TV’nizin 50p özelliğini destekleyip desteklemediğinin kontrolünü sağlamanızı önermekteyiz.Spor yayınları, müsabakaların oynandığı farklı ülkelerin yayıncı kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle her müsabakanın yayın kalitesi ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Aşağıdaki şekilde detaylı olarak gösterildiği gibi, yayınlarda kullanılan bazı kameralar HD olup, görüntüler yapay olarak UHD’ye çevrilmekte dolayısıyla gerçek bir UHD kalitesine ulaşılmamaktadır. HLG-HDR özelliği olan TV alıcıları yüksek dinamik aralığında izleme imkânına sahiptir. HLG özelliği bulunmayan TV’lerde normalde herhangi bir ayar gerekmemektedir. Dilerseniz resim menüsünden “CANLI”, “SPOR”, “GAME” gibi seçimler yaparak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.HDR özelliği daha geniş-dinamik renk ve parlaklık aralığını sağlamaktadır. Aynı karede çok karanlık ve çok aydınlık detaylar bir arada görünebilirken renkler de daha canlı ve gerçek görünmektedir. Örneğin sahanın bir kısmı gölgede bir kısmı güneşte iken gökyüzünde de beyaz bulutlar olduğu halde aynı karede tüm detaylar görülebilmektedir. HDR özelliği yeni nesil TV’lerde otomatik olarak devreye girmektedir. Bazı TV’lerde ayar menüsünden aktif-pasif etme özelliğini kullanmanız gerekebilir. Eski nesil TV’ler de ise HDR yayınlarını, herhangi bir işlem yapmadan SDR (standart dinamik aralığı) olarak izleyebilirsiniz.Yurtdışı içerikler ve uluslararası spor organizasyon yayınları ülke sınırları içinde kısıtlanmamaktadır. Bu ve benzeri içeriklerde, uluslararası sözleşmelerle belirlenen bağlayıcı kurallar gereği yayınlar sadece ülke sınırları içerisinde verilebilmektedir. Ülke sınırları içinde yayınları izleyememeniz durumunda TRT paketlerine ait frekans bilgilerini güncellemeniz gerekmektedir.