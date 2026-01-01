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Sıkça Sorulan Sorular

TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’ni ziyaret etmek için ne yapmak gerekir?
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi, Türkiye’nin yayıncılık serüvenine ışık tutan; yüzlerce işitsel ve görsel arşiv materyalini, ülkemizde yayıncılığın geçirdiği süreçleri anlatan bir müzedir. Resmî tatiller dışında hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen müzede bireysel ve rehberli turlar (en az 5, en fazla 15 kişilik gruplar halinde) yapılmaktadır. Ziyaretinizden önce lütfen randevu alınız. Telefon: 0312 463 28 38
E-posta: trtmuzesi@trt.net.tr