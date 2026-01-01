Sıkça Sorulan Sorular

TRT Türkiye kapsama alanı güncel frekans bilgileri nelerdir?

Futbolseverlerin Türkiye sınırları içinde milli maç yayınlarını kesintisiz izleyebilmeleri için TRT yayınlarını uydudan takip eden izleyicilerin frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. İzleyicilerimizin yapacağı frekans güncelleme işlemiyle birlikte TRT’nin tüm kanallarının frekansları tek bir seferde güncellenmiş olacak.

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V (Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4

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En iyi görüntüyü, rengi elde etmek için, televizyonunuzun “görüntü ayarları” menüsüne giderek, renk konumunu (SPOR, OYUN, SİNEMA, vb) “SPOR” olarak ayarlayınız. Sorunun devam etmesi durumunda yetkili servise başvurunuz.

İlk ve basit çözüm olarak, kanal değiştirip geri geliniz, düzelmez ise cihazınızın fişini çekerek, 30 sn sonra tekrar takıp yeniden başlatınız. Sorun devam ederse, kanalı silip tekrar frekans taraması yapınız, yine de sorun düzelmez ise yetkili servise başvurunuz.İlk ve basit çözüm olarak cihazınızın fişini çekerek, 30 sn sonra tekrar takıp yeniden başlatmanızdır. Sorun devam ederse, kanalı silip tekrar frekans taraması yapınız, sorun düzelmez ise yetkili servise başvurunuz.Kumandanızın üzerindeki “alt yazı” tuşuna basarak aktif edebilirsiniz.TRT 1'in frekanslarını girerek yeniden arattırma yapmanız gerekmektedir.