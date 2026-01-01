Sıkça Sorulan Sorular
TRT Türkiye kapsama alanı güncel frekans bilgileri nelerdir?1- TRT frekanslarının neden güncellenmesi gerekiyor?
Futbolseverlerin Türkiye sınırları içinde milli maç yayınlarını kesintisiz izleyebilmeleri için TRT yayınlarını uydudan takip eden izleyicilerin frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. İzleyicilerimizin yapacağı frekans güncelleme işlemiyle birlikte TRT’nin tüm kanallarının frekansları tek bir seferde güncellenmiş olacak.
2- Türkiye kapsama alanı güncel frekans bilgileri nedir?
● TRT Türkiye Kapsama Alanı
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V (Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4
3- TRT 1 yayını hangi platformlarda yer alıyor? Platformlar için nereden teknik destek alabilirim?
Digitürk,
TÜRKSAT
KabloTV
Turkcell TV+
D Smart,
TiviBu Teknik desteği abone olduğunuz platformun müşteri hizmetlerinden alabilirsiniz.
4- TRT 1’de spor müsabakaları izlerken görüntü/renk farklılığı yaşıyorum! Ne yapabilirim?
En iyi görüntüyü, rengi elde etmek için, televizyonunuzun “görüntü ayarları” menüsüne giderek, renk konumunu (SPOR, OYUN, SİNEMA, vb) “SPOR” olarak ayarlayınız. Sorunun devam etmesi durumunda yetkili servise başvurunuz.
5- TRT 1 yayınlarında ses ve görüntü arasındaki senkron farkı var. Ne yapabilirim?
İlk ve basit çözüm olarak, kanal değiştirip geri geliniz, düzelmez ise cihazınızın fişini çekerek, 30 sn sonra tekrar takıp yeniden başlatınız. Sorun devam ederse, kanalı silip tekrar frekans taraması yapınız, yine de sorun düzelmez ise yetkili servise başvurunuz.
6- TRT 1 yayınında görüntü var, ses yok. Bu durumda ne yapabilirim?
İlk ve basit çözüm olarak cihazınızın fişini çekerek, 30 sn sonra tekrar takıp yeniden başlatmanızdır. Sorun devam ederse, kanalı silip tekrar frekans taraması yapınız, sorun düzelmez ise yetkili servise başvurunuz.
7- TV Engelsiz AA (Ayrıntılı Altyazı) uygulamasını nasıl aktif - pasif yapabilirim?
Kumandanızın üzerindeki “alt yazı” tuşuna basarak aktif edebilirsiniz.
8- Televizyonumda daha önce TRT 1 yayını vardı, şu an yok. Ne yapabilirim?
TRT 1'in frekanslarını girerek yeniden arattırma yapmanız gerekmektedir.