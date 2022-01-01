Genel Müdür Yardımcısı

Osman Urgun

Özgeçmiş : 1979 yılında Konya’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu. 2003 yılında Türkiye Diyanet Vakfı Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş yardımcılığı, 2003-2011 yıllarında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak görev yaptı. 2011-2018 yıllarında TRT Genel Müdürlüğünde Mali Denetçi, Televizyon Dairesi Başkan Yardımcısı, TRT World Kanalı Koordinatör Yardımcısı, TRT El-Arabia Kanal Koordinatör Yardımcısı, TRT World Kanalı Koordinatör Vekili ve Televizyon Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2018’den bu yana TRT Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekte olup, aynı zamanda Mart 2019'da TRT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Evli, 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.



Telefon : 0312 463 20 80



Faks :0312 463 20 87



Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 5.Kat 06540 Or-An Ankara

