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TRT İçerik Satış

Arşivimizden talep edeceğiniz görsel/işitsel materyal kayıtları için;

“Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Reklam Dairesi Başkanlığına” hitaben imzalı dilekçe hazırlayarak aşağıda belirtilen e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu materyal kayıtlarına, telif hakları açısından uygun olması durumunda, ücreti karşılığında sahip olabilirsiniz.


E-posta: iceriksatis@trt.net.tr
Detaylı Bilgi için Telefon Numaralarımız:
(0312) 463 2439
(0312) 463 3458
(0312) 463 3548
(0312) 463 3581