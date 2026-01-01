TRT İçerik Satış
Arşivimizden talep edeceğiniz görsel/işitsel materyal kayıtları için;
“Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Reklam Dairesi Başkanlığına” hitaben imzalı dilekçe hazırlayarak aşağıda belirtilen e-posta adresine iletebilirsiniz.
Söz konusu materyal kayıtlarına, telif hakları açısından uygun olması durumunda, ücreti karşılığında sahip olabilirsiniz.
E-posta: iceriksatis@trt.net.tr
Detaylı Bilgi için Telefon Numaralarımız:
(0312) 463 2439
(0312) 463 3458
(0312) 463 3548
(0312) 463 3581