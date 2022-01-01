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Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı: Muhammed Ziyad Varol

Telefon : 0 312 463 21 20

Faks : 0 312 463 21 27

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 5.Kat 06540 Or-An Ankara