TEKNİK SPEC BİLGİLERİ

TRT Masthead 970x250
- 970x250 px boyutunda ve JPG, PNG, GIF ya da HTML5 formatında olmalıdır.
- Video kullanılacaksa sessiz başlamalı, kullanıcı ses aç butonuna tıkladığında ses açılmalıdır.
- Videonun ağırlığı Max 1 MB olmalıdır.
- Video hariç diğer materyallerin toplam boyutu max 350 KB olmalıdır.
- Yayın Script kod ile iletilecekse çalışma prensipleri aşağıdaki gibidir:
- 970x250 px boyutundaki görsel kod içinde olmalıdır.
TRT Mobil Masthead 320x100
- 320x100 px boyutunda ve JPG, GIF, PNG ya da HTML5 formatında olmalıdır.
- Yayın Script kod ile iletilecekse çalışma prensipleri aşağıdaki gibidir:
- 320x100 px boyutundaki görsel kodun içinde olmalıdır.
TRT Showcase Web/Mobil 300x250
- 300x250 Piksel Boyutlarında.
- JPG, GIF, PNG ya da HTML5 formatında
- Max 250 KB
TRT Kule Banner 160x600 // 120x600
- 160x600 Piksel Boyutlarında
- JPG, GIF, PNG ya da HTML5 formatında
- Max 250 KB
TRT Leaderboard Web 728x90
- Web 728x90 Piksel Boyutlarında
- JPG, GIF, PNG ya da formatında
- Max 250 KB
TRT Preroll / Midroll
- Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
- Video 720p çözünürlüğünde, max 15 MB olmalı.
- Mp4 formatında olmalı.
- Vast kodu ile iletilecekse, reklam geç butonu, "30. saniyede atlama butonu" olacak şekilde düzenlenmelidir.
TRT Canlı Yayın // Liveroll
- Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
- Video 720p çözünürlüğünde, max 20 MB olmalı.
- Mp4 formatında ya da Vpaid olmayan bir kod olmalı.
- Kapat butonu bulunmamakta.
TRT Canlı Yayın // Tek Reklam
- Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
- Video 720p çözünürlüğünde, max 20 MB olmalı.
- Mp4 formatında ya da Vpaid olmayan bir kod olmalı.
- Kapat butonu bulunmamakta.
TRT Canlı Yayın // Web Overlay
- 728x90 piksel boyutlarında (Responsive).
- JPG, GIF, PNG ya da formatında olmalı.
- Kod olacaksa, 1x1 olmalı.
- Max 150 KB.
- Ekranda 8 saniye gösterilir.
Canlı Yayın // L bant
- Görsel Boyutu: 1920x1080 px
- Alanlar:
- TV Yayını Alanı: 1536x864 px
- Sol Kenar Reklam Alanı genişliği: 384 px
- Alt Kenar Reklam Alanı yüksekliği: 216 px
- Format: PNG, JPEG
- Dosya Boyutu: Maksimum 1000 KB
- Renk Modu: RGB
- Metin Güvenlik Alanı: Kenarlardan en az 20 px boşluk bırakılmalıdır.
- 12 saniye gösterilir.
Native Format
- Görsel Boyutu: 250x250 piksel (Dinamik alandır özel çalışmaya uygundur, konuşulmalı)
- Format: JPG, PNG veya GIF
- Dosya Boyutu (Max): 1000 KB
- Renk Modu: RGB
- Kod ile çalışılacaksa 1x1 izleme (tracking) kodu kullanılmalıdır.
- Ekranda 10 saniye gösterilir.
- Yerleşim: Sağ alt, sağ üst, sol alt veya sol üst konumlarda gösterilebilir (konum tercihi yayıncıya aittir).
- Kreatif Şekli: Kare veya oval olabilir (görsel tasarıma bağlı olarak).
TRT Youtube Liveroll
- Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
- Video 1080p çözünürlüğünde, max 15 MB olmalıdır.
- Mp4 formatında ya da Vpaid olmayan DCM kod olmalı.
- Yönlendirme linki kullanılamaz.
- Kapat butonu bulunmamakta.
TRT Youtube
- Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
- Video 720p çözünürlüğünde, max 10 MB olmalıdır.
- Mp4 formatında ya da Vpaid olmayan DCM kod olmalı.
- Mp4 formatında gelen yayın için sadece yönlendirme linki olmalı.
- 20 saniyeden uzun kod videolarda 5. saniyede kapat butonu aktif olur.
- Non-skip video uzunluğu max. 20 saniye olmalı.
YouTube Sunar Sundu
- Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
- Video 720p çözünürlüğünde, max 10 MB olmalıdır.
- Video süreleri max 5 saniye olmalıdır.
- Kapak görseli için: Logo (png hali).
- Hashtag
Instagram / Story
- Görüntü Boyutları:
- Dikey (portre) fotoğraflar: 1080 piksel genişlik x 1920 piksel yükseklik (en boy oranı 9:16).
- Yatay (manzara) fotoğraflar: 1920 piksel genişlik x 1080 piksel yükseklik (en boy oranı 16:9).
- JPEG veya PNG formatında.
- Max 1 MB.
- Video Boyutları:
- Dikey (portre) videolar: 1080 piksel genişlik x 1920 piksel yükseklik (en boy oranı 9:16).
- Yatay (manzara) videolar: 1920 piksel genişlik x 1080 piksel yükseklik (en boy oranı 16:9).
- MP4 formatında.
- Max 15 saniye olmalıdır.
- Max ağırlık 15 MB olmalıdır.
TikTok
- Video Boyutları:
- Dikey (portre) videolar: 1080 piksel genişlik x 1920 piksel yükseklik (en boy oranı 9:16).
- Yatay (manzara) videolar: 1920 piksel genişlik x 1080 piksel yükseklik (en boy oranı 16:9).
- MP4 formatında.
- Max 60 saniye olmalıdır.
- Max ağırlık 15 MB olmalıdır.
Smart TV – Bant
- L Bant için;
- Max 500 MB.
- PNG, JPEG, GIF
- 1280x165px – 720x293px
- Max 12 sn (Gif formatı ise).
- Yönlendirme tuşu: Yeşil.
- Alt Bant için;
- Max 500 MB.
- PNG, JPEG, GIF
- 1280x200px
- Max 12 sn (Gif formatı ise).
- Yönlendirme tuşu: Yeşil.
- Buton sonrası açılan 2. sayfa için;
- Max 2 MB.
- PNG, JPEG, GIF
- 1280x720px
- Süre yok.
- Çıkış Tuşu: Kırmızı.