TEKNİK SPEC BİLGİLERİ

TRT Masthead 970x250

  • 970x250 px boyutunda ve JPG, PNG, GIF ya da HTML5 formatında olmalıdır.
  • Video kullanılacaksa sessiz başlamalı, kullanıcı ses aç butonuna tıkladığında ses açılmalıdır.
  • Videonun ağırlığı Max 1 MB olmalıdır.
  • Video hariç diğer materyallerin toplam boyutu max 350 KB olmalıdır.
  • Yayın Script kod ile iletilecekse çalışma prensipleri aşağıdaki gibidir:
  • 970x250 px boyutundaki görsel kod içinde olmalıdır.

TRT Mobil Masthead 320x100

  • 320x100 px boyutunda ve JPG, GIF, PNG ya da HTML5 formatında olmalıdır.
  • Yayın Script kod ile iletilecekse çalışma prensipleri aşağıdaki gibidir:
  • 320x100 px boyutundaki görsel kodun içinde olmalıdır.

TRT Showcase Web/Mobil 300x250

  • 300x250 Piksel Boyutlarında.
  • JPG, GIF, PNG ya da HTML5 formatında
  • Max 250 KB

TRT Kule Banner 160x600 // 120x600

  • 160x600 Piksel Boyutlarında
  • JPG, GIF, PNG ya da HTML5 formatında
  • Max 250 KB

TRT Leaderboard Web 728x90

  • Web 728x90 Piksel Boyutlarında
  • JPG, GIF, PNG ya da formatında
  • Max 250 KB

TRT Preroll / Midroll

  • Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
  • Video 720p çözünürlüğünde, max 15 MB olmalı.
  • Mp4 formatında olmalı.
  • Vast kodu ile iletilecekse, reklam geç butonu, "30. saniyede atlama butonu" olacak şekilde düzenlenmelidir.

TRT Canlı Yayın // Liveroll

  • Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
  • Video 720p çözünürlüğünde, max 20 MB olmalı.
  • Mp4 formatında ya da Vpaid olmayan bir kod olmalı.
  • Kapat butonu bulunmamakta.

TRT Canlı Yayın // Tek Reklam

  • Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
  • Video 720p çözünürlüğünde, max 20 MB olmalı.
  • Mp4 formatında ya da Vpaid olmayan bir kod olmalı.
  • Kapat butonu bulunmamakta.

TRT Canlı Yayın // Web Overlay

  • 728x90 piksel boyutlarında (Responsive).
  • JPG, GIF, PNG ya da formatında olmalı.
  • Kod olacaksa, 1x1 olmalı.
  • Max 150 KB.
  • Ekranda 8 saniye gösterilir.

Canlı Yayın // L bant

  • Görsel Boyutu: 1920x1080 px
  • Alanlar:
  • TV Yayını Alanı: 1536x864 px
  • Sol Kenar Reklam Alanı genişliği: 384 px
  • Alt Kenar Reklam Alanı yüksekliği: 216 px
  • Format: PNG, JPEG
  • Dosya Boyutu: Maksimum 1000 KB
  • Renk Modu: RGB
  • Metin Güvenlik Alanı: Kenarlardan en az 20 px boşluk bırakılmalıdır.
  • 12 saniye gösterilir.

Native Format

  • Görsel Boyutu: 250x250 piksel (Dinamik alandır özel çalışmaya uygundur, konuşulmalı)
  • Format: JPG, PNG veya GIF
  • Dosya Boyutu (Max): 1000 KB
  • Renk Modu: RGB
  • Kod ile çalışılacaksa 1x1 izleme (tracking) kodu kullanılmalıdır.
  • Ekranda 10 saniye gösterilir.
  • Yerleşim: Sağ alt, sağ üst, sol alt veya sol üst konumlarda gösterilebilir (konum tercihi yayıncıya aittir).
  • Kreatif Şekli: Kare veya oval olabilir (görsel tasarıma bağlı olarak).

TRT Youtube Liveroll

  • Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
  • Video 1080p çözünürlüğünde, max 15 MB olmalıdır.
  • Mp4 formatında ya da Vpaid olmayan DCM kod olmalı.
  • Yönlendirme linki kullanılamaz.
  • Kapat butonu bulunmamakta.

TRT Youtube

  • Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
  • Video 720p çözünürlüğünde, max 10 MB olmalıdır.
  • Mp4 formatında ya da Vpaid olmayan DCM kod olmalı.
  • Mp4 formatında gelen yayın için sadece yönlendirme linki olmalı.
  • 20 saniyeden uzun kod videolarda 5. saniyede kapat butonu aktif olur.
  • Non-skip video uzunluğu max. 20 saniye olmalı.

YouTube Sunar Sundu

  • Video ölçüsü 16:9 oranında olmalı.
  • Video 720p çözünürlüğünde, max 10 MB olmalıdır.
  • Video süreleri max 5 saniye olmalıdır.
  • Kapak görseli için: Logo (png hali).
  • Hashtag

Instagram / Story

  • Görüntü Boyutları:
  • Dikey (portre) fotoğraflar: 1080 piksel genişlik x 1920 piksel yükseklik (en boy oranı 9:16).
  • Yatay (manzara) fotoğraflar: 1920 piksel genişlik x 1080 piksel yükseklik (en boy oranı 16:9).
  • JPEG veya PNG formatında.
  • Max 1 MB.
  • Video Boyutları:
  • Dikey (portre) videolar: 1080 piksel genişlik x 1920 piksel yükseklik (en boy oranı 9:16).
  • Yatay (manzara) videolar: 1920 piksel genişlik x 1080 piksel yükseklik (en boy oranı 16:9).
  • MP4 formatında.
  • Max 15 saniye olmalıdır.
  • Max ağırlık 15 MB olmalıdır.

TikTok

  • Video Boyutları:
  • Dikey (portre) videolar: 1080 piksel genişlik x 1920 piksel yükseklik (en boy oranı 9:16).
  • Yatay (manzara) videolar: 1920 piksel genişlik x 1080 piksel yükseklik (en boy oranı 16:9).
  • MP4 formatında.
  • Max 60 saniye olmalıdır.
  • Max ağırlık 15 MB olmalıdır.

Smart TV – Bant

  • L Bant için;
  • Max 500 MB.
  • PNG, JPEG, GIF
  • 1280x165px – 720x293px
  • Max 12 sn (Gif formatı ise).
  • Yönlendirme tuşu: Yeşil.
  • Alt Bant için;
  • Max 500 MB.
  • PNG, JPEG, GIF
  • 1280x200px
  • Max 12 sn (Gif formatı ise).
  • Yönlendirme tuşu: Yeşil.
  • Buton sonrası açılan 2. sayfa için;
  • Max 2 MB.
  • PNG, JPEG, GIF
  • 1280x720px
  • Süre yok.
  • Çıkış Tuşu: Kırmızı.