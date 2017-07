WHO warnt vor Cholera-Epidemie in Saudi-Arabien

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer Ausweitung der Cholera-Epidemie in Saudi-Arabien gewarnt. Angesichts dieser Warnung wurden im Vorfeld der anstehenden islamischen Hadsch-Pilgerfahrt Sicherheitsvorkehrungen durch Riad gefordert.

Die Epidemie forderte seit ihrem Ausbruch im Jemen vor elf Wochen über 1.700 Menschenleben. Außerdem seien 334 Menschen infiziert.

Indessen ist die durchschnittliche Zahl der täglichen Todesfälle von 40 auf sechs gefallen. Im Jemen infizieren sich täglich sechs Menschen mit der Cholera-Krankheit.

Nun gefährdet die Epidemie im Jemen die Nachbarländer. Wie die WHO mitteilte, sei die Krankheit auch in einigen afrikanischen Ländern festgehalten worden.

Zwei Millionen ausländische Pilger-Kandidaten würden zur Pilgerzeit nach Saudi-Arabien reisen. Vor allem in Ländern, in denen die Gesundheitsbedingungen nicht so gut seien, könnten an der Cholera-Epidemie erkranken.

Die WHO empfahl Saudi-Arabien eine Cholera-Untersuchung an Flughäfen und erhöhte Maßnahmen.